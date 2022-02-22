Газизов ответил на высказывание Заремы, в котором она назвала его "инфобашкиром"

Теги спартак москвашамиль газизовзарема салихова

Газизов ответил на высказывание Заремы, в котором она назвала его "инфобашкиром"

Экс-директор московского "Спартака" Шамиль Газизов, ныне занимающий этот пост в "Уфе", прокомментировал высказывание жены владельца красно-белых Леонида Федуна Заремы Салиховой.

В качестве реакции на интервью Газизова, Зарема сказал следующее: "Эффективному менеджеру пора начать писать книги - лучше всего в жанре фэнтези - или вести марафоны желаний. Настоящий инфобашкир".

"Зарема назвала меня "инфобашкиром"? Всё очень здорово, но только она должна знать, что я татарин", - сказал Газизов для "Чемпионата".

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