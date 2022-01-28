Газизов ответил юристу "Спартака" по поводу расписки, взятой со стола Федуна
Фото твиттер Газета.ру
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отреагировал на скандальное высказывание юриста "Спартака" Татьяны Завьяловой.
Представитель "красно-белых" намекнула на то, что расписка, написанная владельцем московского клуба Леонидом Федуном, была украдена.
"Я же не юрист. Пусть это скажет первым лицом - в таком случае будем разговаривать. Я взял расписку у Федуна на столе? Это несерьёзно. Совсем с ума сошли, что ли?" - сказал Газизов.
Менеджер работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года. Впоследствии он вернулся в "Уфу".
Сообщалось, что Федун обещал Газизову 10 процентов акций клуба в случае увольнения.
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