Газизов ответил юристу "Спартака" по поводу расписки, взятой со стола Федуна

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Газизов ответил юристу "Спартака" по поводу расписки, взятой со стола Федуна

Фото твиттер Газета.ру

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отреагировал на скандальное высказывание юриста "Спартака" Татьяны Завьяловой.

Представитель "красно-белых" намекнула на то, что расписка, написанная владельцем московского клуба Леонидом Федуном, была украдена.

"Я же не юрист. Пусть это скажет первым лицом - в таком случае будем разговаривать. Я взял расписку у Федуна на столе? Это несерьёзно. Совсем с ума сошли, что ли?" - сказал Газизов.

Менеджер работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года. Впоследствии он вернулся в "Уфу".

Сообщалось, что Федун обещал Газизову 10 процентов акций клуба в случае увольнения.

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