Газизов озвучил задачу "Уфы" на следующий сезон

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о целях команды на сезон 2021/22.

"В следующем сезоне мы должны играть в агрессивный и современный футбол. Желательно попасть в восьмёрку сильнейших команд. А почему нет? Мне кажется, что мы очень достойно прошли конец чемпионата. Тем более мы знаем, что сейчас делаем. "Уфа" понимает, как она будет играть в следующем сезоне. Я смотрю с оптимизмом на игру команды и на её будущее", - сказал Газизов.

В прошлом сезоне "Уфа" финишировала на 13-м месте в РПЛ, до последнего тура рискуя вылететь в ФНЛ.

В апреле у команды сменился главный тренер - Рашида Рахимова на этом посту сменил Алексей Стукалов.

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