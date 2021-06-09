Газизов подал в суд на "Спартак". Он требует от клуба 300 миллионов
Фото: инстаграм "Уфы"/Автор неизвестен
Как сообщает Р-Спорт, генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов подал в суд на московский "Спартак".
По информации источника, экс-функционер "Спартака" требует взыскать с московского клуба задолженности по выходному пособию и проценты, а также компенсировать ему материальный вред. Московский клуб просит приостановить производство по делу.
Сообщается, что Газизов основывает свои требования на дополнительном соглашении со "Спартаком", по которому клуб должен выплатить ему компенсацию за разрыв контракта в размере 399 миллионов 208 тысяч 868 рублей.
Функционер получил первый платеж от "Спартака" в размере 99 миллионов 802 тысяч 217 рублей. Клуб остается должен Газизову порядка 300 миллионов рублей.
Газизов подал иск в Октябрьский районный суд города Уфы 4 мая. Судебное заседание сначала было назначено на 24 мая, а позже отложено на 11 июня.
Напомним, что Газизов работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года.
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