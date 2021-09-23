Газизов поделился ожиданиями от матча со "Спартаком"
Фото твиттер Газета.ру
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался в преддверии игры 9-го тура РПЛ против "Спартака".
"Матч за очки! "Спартак" для всех раздражитель. Не только для "Уфы". Принципиальный соперник? Нет, конечно! Ну как... Принципиальный соперник, потому что нужно зарабатывать очки. Для меня же этот матч не будет особенным", - сказал Газизов.
Напомним, что "Спартак" примет "Уфу" 25 сентября в 19:00 по московскому времени.
Газизов с июля по декабрь 2020 года занимал пост генерального директора "красно-белых", а сейчас судится с клубом по поводу выплаты неустойки.
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