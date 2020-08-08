Газизов поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ

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Газизов поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов признался, что смотрит с оптимизмом на перспективы команды в сезоне 2020/21.

"Завтра узнаем, насколько "Спартак" готов к сезону. Ощущения хорошие. Всё будет ясно после матча. Насколько укомплектован состав, нельзя говорить. Всегда есть путь к совершенству. Не бывает на 100 процентов скомплектованной команды. Усиление? Любая команда, как и тренер, хотят усилиться в каждой линии. Мы, наверное, не исключение", - сказал Газизов.

Напомним, что "красно-белые" провалились в прошлом сезоне, лишь в заключительном туре обеспечив себе итоговое седьмое место.

Новый чемпионат для "Спартака" стартует в воскресенье домашним матчем с "Сочи".

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