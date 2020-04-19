Газизов подтвердил, что хавбеком "Уфы" Фоминым интересуется "Удинезе"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что полузащитником Даниилом Фоминым действительно интересуется "Удинезе". Об этом сообщает "Р-Спорт".
"Интерес со стороны "Удинезе" есть, но официальных предложений о переходе мы не получали. Давайте дождёмся, когда всё откроется, тогда и будем говорить", - сказал Газизов.
Фомин выступает в "Уфе" с лета 2019 года. В клуб он перешел из "Краснодара" за 280 тысяч евро. Его контракт с командой рассчитан до лета 2022 года.
Не пропустите: Клуб Серии А нацелился на хавбека "Уфы" Фомина| http://soccernews.ru
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