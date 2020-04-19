Газизов подтвердил, что хавбеком "Уфы" Фоминым интересуется "Удинезе"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что полузащитником Даниилом Фоминым действительно интересуется "Удинезе". Об этом сообщает "Р-Спорт".

"Интерес со стороны "Удинезе" есть, но официальных предложений о переходе мы не получали. Давайте дождёмся, когда всё откроется, тогда и будем говорить", - сказал Газизов.



Фомин выступает в "Уфе" с лета 2019 года. В клуб он перешел из "Краснодара" за 280 тысяч евро. Его контракт с командой рассчитан до лета 2022 года.

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