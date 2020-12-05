Газизов подтвердил наличие предложения от "Рубина" по Урунову

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Газизов подтвердил наличие предложения от "Рубина" по Урунову

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов подтвердил, что "Рубин" интересуется хавбеком Остоном Уруновым.

"Да, "Рубин" сделал запрос на трансфер Урунова", - заявил Газизов.

Напомним, что именно Газизов организовал переход футболиста из "Уфы" в "Спартак" за один миллион евро.

В этом сезоне на счету Урунова один забитый гол в 8 играх.

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