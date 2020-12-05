Газизов подтвердил наличие предложения от "Рубина" по Урунову
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов подтвердил, что "Рубин" интересуется хавбеком Остоном Уруновым.
"Да, "Рубин" сделал запрос на трансфер Урунова", - заявил Газизов.
Напомним, что именно Газизов организовал переход футболиста из "Уфы" в "Спартак" за один миллион евро.
В этом сезоне на счету Урунова один забитый гол в 8 играх.
Читайте также: "Рубин" нацелился на полузащитника "Спартака". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Ренн" проиграл "Лансу" в матче Лиги 1
-
"Зенит" и "Краснодар" разгромили своих соперников в РПЛ
-
Балотелли продолжит карьеру в клубе Серии В
-
Тедеско прокомментировал победу над "Тамбовом"
-
Газизов уклонился от вопроса о своем будущем в "Спартаке"
-
"Реал" переиграл "Севилью" благодаря автоголу Буну
-
"Манчестер Сити" разобрался с "Фулхэмом" и поднялся в топ-4 АПЛ
-
Газизов подтвердил наличие предложения от "Рубина" по Урунову
-
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Айнтрахтом" и другие результаты 10-го тура Бундеслиги
-
"Тамбов" может сняться с РПЛ
-
"Лацио" на выезде обыграл "Специю"
-
Директор "Барселоны" высказался о будущем Месси
-
Невеста Роналду показала кровать, на которой они спят
-
"Спартак" разгромил "Тамбов" и возглавил РПЛ
-
"Леванте" разгромил "Хетафе" в матче Примеры
-
"Бавария" просматривала 18-летнего игрока "Интера"
-
Брат Роналду обвиняется в мошенничестве
-
"Эвертон" сыграл вничью с "Бернли"
-
Слуцкий раскритиковал Игнатьева за удаление в матче с "Локомотивом"
-
Стало известно, когда Альфонсо Дэвис сможет играть