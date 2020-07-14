Газизов подтвердил передачу брату своей части акций "Уфы"

1 Теги спартак москвауфашамиль газизов

Газизов подтвердил передачу брату своей части акций "Уфы"

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов заявил, что он действительно передал своему брату Рамилю принадлежащие ему акции "Уфы".

"Акции "Уфы" я передал брату. Владельцем их не являюсь, так что конфликта интересов нет", - сказал Газизов.

По неофициальным данным, функционеру принадлежало 60 процентов акций башкирского клуба.

Согласно уставу РФС, одному человеку или организации запрещено контролировать более чем один клуб в одной лиге.

Не пропустите: Широков высказался о возможных трансферах игроков из "Уфы" в "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Dinamo-67
Dinamo-67

Поделился по-братски?

Ответить

главное

"Барселона" предложила Коутиньо двум клубам АПЛ

"Барселона" предложила Коутиньо двум клубам АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов