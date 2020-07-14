Газизов подтвердил передачу брату своей части акций "Уфы"

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов заявил, что он действительно передал своему брату Рамилю принадлежащие ему акции "Уфы".

"Акции "Уфы" я передал брату. Владельцем их не являюсь, так что конфликта интересов нет", - сказал Газизов.

По неофициальным данным, функционеру принадлежало 60 процентов акций башкирского клуба.

Согласно уставу РФС, одному человеку или организации запрещено контролировать более чем один клуб в одной лиге.

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