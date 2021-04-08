Газизов пошутил насчёт матерного твита "Уфы" о судействе в матче с "Ахматом"

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов с юмором ответил на вопрос о возможном наказании сотрудника клуба, который использовал матерное слово в твиттере, комментируя спорный эпизод в матче 1/4 финала Кубка России против "Ахмата" (0:1).

Напомним, что SMM-щик, реагируя на неназначенный пенальти, написал: "Ку-ку, *** [блин]! Если это не пенальти, то что это?".

"Наш твит? Резонанс был, да. Но это интересно. На судейскую ошибку никто не обратил внимания, никто не высказался. Зато все заметили ошибку SMM-щика. Это говорит о том, что мы перестали смотреть сам футбол и начали наблюдать за нефутбольными вещами.

Мы решили поступать так же, как предложил Сергей Тыртышный. Станем наказывать сотрудников, как наказывают судей. Будем переводить их из инстаграма в твиттер, потом в ТикТок. А потом через некоторое время обратно возвращать", - сказал Газизов.

Ранее пресс-служба "Уфы" объяснила, что казус произошёл из-за использования системы набора текстов Т9. Сотрудник клуба писал фамилию судьи "Кукуляк", а автоматика исправила на "Ку-ку, ***".

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