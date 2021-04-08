Газизов пошутил насчёт матерного твита "Уфы" о судействе в матче с "Ахматом"
Фото сайт РПЛ / Автор неизвестен
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов с юмором ответил на вопрос о возможном наказании сотрудника клуба, который использовал матерное слово в твиттере, комментируя спорный эпизод в матче 1/4 финала Кубка России против "Ахмата" (0:1).
Напомним, что SMM-щик, реагируя на неназначенный пенальти, написал: "Ку-ку, *** [блин]! Если это не пенальти, то что это?".
"Наш твит? Резонанс был, да. Но это интересно. На судейскую ошибку никто не обратил внимания, никто не высказался. Зато все заметили ошибку SMM-щика. Это говорит о том, что мы перестали смотреть сам футбол и начали наблюдать за нефутбольными вещами.
Мы решили поступать так же, как предложил Сергей Тыртышный. Станем наказывать сотрудников, как наказывают судей. Будем переводить их из инстаграма в твиттер, потом в ТикТок. А потом через некоторое время обратно возвращать", - сказал Газизов.
Ранее пресс-служба "Уфы" объяснила, что казус произошёл из-за использования системы набора текстов Т9. Сотрудник клуба писал фамилию судьи "Кукуляк", а автоматика исправила на "Ку-ку, ***".
Не пропустите: "Уфа" близка к назначению нового тренера. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Аристократы" потушили жар "драконов"! "Порту" сыграл острее, но пострадал от прагматизма Тухеля - вопрос полуфинала почти решен
-
Дортмундская "Боруссия" нацелилась на нападающего "Спартака"
-
Разгромили по игре - проиграли по счету! "Бавария" без Левандовски уступает ПСЖ - Мбаппе снова вытащил Париж
-
"Краснодар" и "Динамо" поспорят за шведского форварда
-
Мбаппе повторил рекорд Трезеге в Лиге Чемпионов
Лента новостей
-
ЦСКА записал песню и снял клип в честь 35-летия Акинфеева (видео)
-
ФИФА может внедрить систему автоматического определения офсайда на ЧМ-2022
-
Гарет Бэйл заявил, что видел НЛО
-
Семак рассказал о состоянии игроков "Зенита" перед матчем с "Сочи"
-
РФС раскрыл подробности жеребьёвки 1/2 финала Кубка России
-
"Аристократы" потушили жар "драконов"! "Порту" сыграл острее, но пострадал от прагматизма Тухеля - вопрос полуфинала почти решен
-
В "Спартаке" отреагировали на новость об интересе "Боруссии" к Ларссону
-
"Манчестер Сити" готовит новые контракты для двух лидеров
-
ЦСКА поздравил Акинфеева с юбилеем
-
Дортмундская "Боруссия" нацелилась на нападающего "Спартака"
-
Разгромили по игре - проиграли по счету! "Бавария" без Левандовски уступает ПСЖ - Мбаппе снова вытащил Париж
-
"Шахтёр" заинтересован в возвращении Фонсеки
-
Газизов пошутил насчёт матерного твита "Уфы" о судействе в матче с "Ахматом"
-
"Краснодар" и "Динамо" поспорят за шведского форварда
-
Мбаппе повторил рекорд Трезеге в Лиге Чемпионов
-
"Манчестер Юнайтед" назвал "Вест Хэму" цену на Лингарда
-
В "Спартаке" рассказали о состоянии здоровья Жиго
-
Мбаппе вышел на второе место в списке лучших бомбардиров ПСЖ в Лиге Чемпионов
-
17-летний хавбек "Динамо" Захарян получил травму
-
Впервые за 9 лет два английских игрока забили за "Челси" в одном матче ЛЧ