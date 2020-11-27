Газизов поставит ультиматум Федуну
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов отказывается принимать на работу в московский клуб Дмитрия Попова на должность спортивного директора, сообщает "Чемпионат".
По сведениям издания, специалист в пятницу намерен поставить ультиматум владельцу "Спартака" Леониду Федуну. Если Федун одобрит возвращение Попова в "Спартак", то Газизов покинет клуб. По словам Газизова, он не хочет работать в "Спартаке" с ощущением, что ему не доверяют в клубе.
По некоторым данным, Федун остался очень недоволен работой Газизова на трансферном рынке во время летне-осеннего трансферного окна.
Напомним, что Газизов работает в "Спартаке" с июля 2020 года. На посту генерального директора он сменил уволенного Томаса Цорна.
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