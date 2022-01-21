Газизов потребовал восстановить его в должности гендиректора "Спартака"
Фото твиттер "Уфы"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов добивается в судебном порядке своего возвращения в московский "Спартак".
"Господин Газизов решил в очередной раз о себе напомнить, что всё ещё ждёт премии. Наверное, без разницы от кого - от Федуна или "Спартака". Он хочет признать расторжение трудового договора недействительным и восстановить его в должности. Также он просит выплатить зарплату в размере 86 миллионов рублей за прошедшее время. Процесс ещё не назначен", - прокомментировала ситуацию юрист "красно-белых" Татьяна Завьялова.
Газизов работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года. Впоследствии он вернулся в "Уфу".
Сообщалось, что владелец столичного клуба Леонид Федун обещал бывшему гендиректору 10 процентов акций "красно-белых" в случае увольнения.
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