Газизов пожаловался в РФС на Федуна

Фото твиттер "Уфы"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов попросил комитет по этике РФС дать оценку отдельным заявлениям владельца "Спартака" Леонида Федуна.

"Комитет по этике РФС получил обращение президента РПЛ с просьбой проверить высказывания председателя совета директоров "Спартака" Леонида Федуна о Шамиле Газизове на предмет возможного нарушения регламента РФС по этике. Обращение будет рассмотрено на заседании комитета, дата которого определится в ближайшее время", - сообщила пресс-служба союза.

Газизов пожаловался на цитату Федуна про подписание Александра Кокорина и Остона Урунова: "Он сам выбрал быстрый заработок на этих сделках вместо долголетней работы с клубом".

Менеджер считает, что эти слова нанесли ущерб его деловой репутации.

В "Спартаке" подтвердили факт разбирательства.

"Действительно, такое обращение поступило. Готовим ответ в установленном порядке", - заявил глава пресс-службы "красно-белых" Дмитрий Зеленов.

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