Газизов продолжил судебную тяжбу со "Спартаком"

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Газизов продолжил судебную тяжбу со "Спартаком"

Бывший генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов подал кассационную жалобу на постановление о недействительности дополнительного соглашения к трудовому договору, по которому он должен получить от московского клуба выходное пособие в размере 399,2 миллиона рублей, сообщает РАПСИ.

Напомним, что Газизов был уволен из "Спартака" в декабре 2020 года. После этого бывший сотрудник потребовал компенсацию в размере 399,2 миллиона рублей, сославшись на соответствующий пункт допсоглашения. При этом владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что он был введен в заблуждение, когда подписывал документ.

На данный момент Газизов получил от "Спартака" порядка 100 миллионов рублей в качестве компенсации.

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