Газизов прокомментировал информацию о скором переходе Кокорина в "Спартак"

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов высказался по поводу информации о том, что форвард Александр Кокорин станет игроком клуба.

Ранее сообщалось, что о трансфере будет объявлено 1 августа.

"С Кокориным фальстарт был у всех? Не понимаю, о чем вы говорите. Давайте не будем комментировать вещи, которых не было в официальном поле. Это неправильно. Трансферная кампания? Мы работаем, что-то пытаемся сделать, надеюсь, у нас будет получаться. Я в это верю. Мы работаем с утра до ночи. Постараемся сделать все для того, чтобы команда выигрывала", - цитирует Газизова "Спорт-Экспресс".

Футболист провел вторую половину сезона в "Сочи" на правах аренды. В 10 матчах РПЛ он забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.

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