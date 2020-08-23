Газизов прокомментировал информацию о возможном переходе Кокорина в "Рому"

Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов высказался об информации о том, что "Рома" интересуется форвардом команды Александром Кокориным, который не может дебютировать из-за травмы.

"Мы договаривались, когда Кокорин приходил, что если будет предложение от топ-клубов, то мы будем рассматривать в его пользу", - сказал Газизов.

Не исключено, что в ближайшее время "Рома" сделает официальный запрос в "Спартак" на предмет трансфера Кокорина.

Читайте также: Александр Кокорин может пропустить еще три матча "Спартака". | http://soccernews.ru