Газизов прокомментировал контракт РПЛ с "Матч ТВ"

Фото: инстаграм "Матч ТВ"/Автор неизвестен

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поделился мнением о том, что Российская Премьер-Лига приняла решение принять предложение "Матч ТВ" о новом телевизионном контракте.

"Там такая сумма, какую больше никто не даст. Все 16 клубов проголосовали за", – сказал Газизов.

Ранее сообщалось, что контракт с "Матч ТВ" будет рассчитан на четыре сезона. В первые два сезона (начиная с лета-2022) РПЛ будет получать по 6,6 миллиарда рублей в год. В два оставшихся – по 7,7 миллиарда.

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