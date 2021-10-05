Газизов прокомментировал контракт РПЛ с "Матч ТВ"
Фото: инстаграм "Матч ТВ"/Автор неизвестен
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поделился мнением о том, что Российская Премьер-Лига приняла решение принять предложение "Матч ТВ" о новом телевизионном контракте.
"Там такая сумма, какую больше никто не даст. Все 16 клубов проголосовали за", – сказал Газизов.
Ранее сообщалось, что контракт с "Матч ТВ" будет рассчитан на четыре сезона. В первые два сезона (начиная с лета-2022) РПЛ будет получать по 6,6 миллиарда рублей в год. В два оставшихся – по 7,7 миллиарда.
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