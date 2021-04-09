Газизов прокомментировал назначение Стукалова на пост главного тренера "Уфы"

Фото сайт "Уфы"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сделал заявление об изменениях на тренерском мостике команды.

Напомним, что сегодня уфимцев возглавил Алексей Стукалов, сменивший Рашида Рахимова.

"Стукалов показал своей работой, что он прогрессивный тренер. Подходит под нашу модель. Верим, что и дальше у нас будет получаться. Верим, что вместе мы достигнем футбольных побед. Он всегда был у нас на прицеле, общались с ним до этого. Он нам подходит. В своё время он уже отказывался, а сейчас Стукалов принял в очень непростой ситуации такое решение. Это его характеризует", - сказал Газизов.

Стукалов заключил контракт с "Уфой" до 2023 года. Команда занимает предпоследнее место в таблице РПЛ по итогам 24 туров.

Не пропустите: Газизов пошутил насчёт матерного твита "Уфы" о судействе в матче с "Ахматом". | http://soccernews.ru