Газизов прокомментировал ничью с "Уралом"

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов высказался о ничье с "Уралом" (2:2).

"Неоднозначный матч, качели. Результат по игре. Мы, разумеется, недовольны потерей очков. Двигаемся дальше.

Замена Мозеса? Я не буду комментировать решение тренера, так как они всегда верны. Ему виднее было.

"Урал" - отличная команда. С Ивановым мы в близких отношениях, но мы разочарованы", - заявил Газизов.

После 14 туров "Спартак" занимает в РПЛ второе место.

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