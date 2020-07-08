Газизов прокомментировал новость об интересе к нему "Спартака"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался по поводу новости о том, что он может занять руководящий пост в московском "Спартаке".
"Я скажу, что это, конечно, приятно, что это все муссируется. Но сейчас все мысли о "Ростове", мы вылетаем через 40 минут. Завтра игра, и это самое важное", - заявил Газизов в эфире ГТРК "Башкортостан".
Ранее стало известно, что генеральный директор "красно-белых" Томас Цорн покинул клуб. На его замену рассматриваются Газизов и экс-вице-президент "Монако" Вадим Васильев.
Также сообщалось, что "Спартак" представит Газизова уже на этой неделе.
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