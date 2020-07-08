Газизов прокомментировал новость об интересе к нему "Спартака"

Теги спартак москвашамиль газизовуфа

Газизов прокомментировал новость об интересе к нему "Спартака"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался по поводу новости о том, что он может занять руководящий пост в московском "Спартаке".

"Я скажу, что это, конечно, приятно, что это все муссируется. Но сейчас все мысли о "Ростове", мы вылетаем через 40 минут. Завтра игра, и это самое важное", - заявил Газизов в эфире ГТРК "Башкортостан".

Ранее стало известно, что генеральный директор "красно-белых" Томас Цорн покинул клуб. На его замену рассматриваются Газизов и экс-вице-президент "Монако" Вадим Васильев.

Также сообщалось, что "Спартак" представит Газизова уже на этой неделе.

Читайте также: "Спартак" рассматривает двух кандидатов на замену Цорну. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

The Athletic: правило пяти замен будет действовать и в следующем сезоне

The Athletic: правило пяти замен будет действовать и в следующем сезоне

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов