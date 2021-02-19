Газизов прокомментировал переход Кокорина в "Фиорентину"
Бывший генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов признался, что его обрадовал трансфер нападающего Александра Кокорина в "Фиорентину".
В январе "фиалки" купили российского форварда за 4,5 миллиона евро и заключили с ним контракт на 3,5 года.
"Я очень рад, что он ушёл в другой чемпионат. Для него, наверное, сейчас тяжело показать свой уровень в России. Почему? Потому что все уже знают, кто он, его футбольные качества. Поэтому мы будем держать за него кулачки. Для нас для всех важно, чтобы он заиграл, чтобы забивал голы и был в сборной", - сказал Газизов.
29-летний Кокорин выступал за "красно-белых" с августа 2020 года, сыграл 10 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
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