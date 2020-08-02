Газизов прокомментировал переход Кокорина в "Спартак"

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов высказался о переходе Александра Кокорина в клуб.

"Хорошо, что Саша выбрал футбол и достижения. Он согласился на понижение зарплаты. У нас с ним одинаковые взгляды. Мы оба хотим, чтобы "Спартак" боролся за чемпионство и выступал в Лиге Чемпионов.

У него были маленькие обиды, что однажды "Спартак" не захотел его подписать. Однако это в прошлом. Ничего страшного. Зато сейчас он в футболке "красно-белых" и будет радовать фанатов", - заявил Газизов.

Напомним, что Кокорин подписал с клубом контракт по схеме "3+1".

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