Газизов прокомментировал ситуацию со спасением "Тамбова"

Бывший генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов порассуждал о том, что происходит с "Тамбовом" в текущем сезоне.

Напомним, что власти региона перестали финансировать клуб, у которого в итоге накопились многомиллионные долги. В ситуацию пришлось вмешаться РФС и РПЛ, благодаря чему команда не снялась с чемпионата и Кубка России.

"На общем собрании РПЛ говорили, что вряд ли у них получится. Позиция лиги была такой, и я это помню. Но им выдали лицензию, и всё. Впрочем, я абсолютно не удивился. Теперь же надо доигрывать, иначе мы получим неспортивный подход. В целом я против того, чтобы с футбольной карты исчезали клубы. Недавно мы встречались в Турции с Гаджиевым и с теплом вспоминали "Амкар". Это ближайшие соседи. Это был удар даже по "Уфе", потому что там болельщики дружат всегда, и игроки поддерживали хорошие отношения. Мне кажется, футбольное сообщество должно поддерживать клубы и спрашивать с тех, кто обещает деньги.

Если ты в бюджете заложил эту сумму, то куда, получается, она ушла? На ковид? Когда "Амкар" убирали, там был губернатор, который сказал: "Вы знаете, мы "Амкар" убираем, но зато все деньги отдадим в детский футбол". Полнейшая профанация. Где детский футбол в Перми, где теперь "Амкар"? И что? Это всё разговоры в пользу ситуаций, которые мне непонятны", - сказал Газизов.

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