Газизов прокомментировал слухи о странном характере матча "Уфа" - "Ахмат"

Фото: инстаграм "Уфы"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что он думает о слухах странном характере матча уфимцев с "Ахматом" (3:0) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.

"Пусть критики посмотрят матч, и тогда все станет ясно. Пусть посмотрят наш матч с "Ахматом" в Кубке России. Отвечать на такие обвинения - как бороться с ветряными мельницами. Что нам надо было проиграть "Ахмату", чтобы таких разговоров не было? Смешно. Мы бились в полуфинале, могли достичь большего и пройти дальше. Не делим турниры на важные и неважные. Как и наш соперник", - приводят слова Газизова "РИА Новости".

Победу "Уфе" принесли голы Филипа Мрзляка и Неманьи Милетича, а также автогол Уилкера Анхеля. Благодаря победе уфимский клуб покинул зону вылета и поднялся на 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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