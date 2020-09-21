Газизов прокомментировал слухи об интересе "Спартака" к Орье

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов высказался о возможном переходе в московский клуб защитника "Тоттенхэма" Сержа Орье.

"Серж Орье - игрок топового уровня, если он придёт в "Спартак", это будет усиление. Но я не буду ничего отрицать или подтверждать. Мы работаем по нескольким футболистам, время ещё есть", - сказал Газизов.

Рыночная стоимость Орье - 16 миллионов евро. В прошлом сезоне фулбек забил 2 гола и сделал 8 ассистов в 42 матчах за "Тоттенхэм".

Ранее сообщалось, что ивуариец хочет зарабатывать в "Спартаке" 3,4 миллиона евро в год.

Не пропустите: В "Спартаке" уверены в трансфере защитника "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru