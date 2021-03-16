Газизов прокомментировал своё возвращение в "Уфу"

Шамиль Газизов поделился эмоциями после назначения на пост генерального директора "Уфы".

Напомним, что 52-летний функционер вернулся на должность, которую занимал с 2012 по 2020 год.

"Войти в одну реку дважды? Это не река, а мой родной клуб, который находится в не очень хорошей ситуации в плане места в турнирной таблице. Не принять этот вызов было нельзя. Надо сделать всё возможное, чтобы команда осталась в РПЛ, и двигаться вперёд. Ближайшая цель, конечно же, сохранение места в Премьер-лиге через стыки или напрямую. На таблицу смотришь, и всё видно", - сказал Газизов.

В текущем розыгрыше РПЛ "Уфа" набрала 14 очков в 22 турах и занимает 15-е место в турнирной таблице.

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