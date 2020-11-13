Газизов прокомментировал трансферные планы "Спартака"

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов ушёл от прямого ответа на вопрос о планах клуба по усилению состава.

"Естественно, мы работаем над будущими трансферами. Это ведь процесс постоянный. Говорить о том, кто может уйти из "Спартака" или на какую позицию мы ищем игроков, значит, дать пищу для размышления тем, кто сейчас в составе. Мысли всякие у людей появятся - зачем это? Тренерский штаб знает, кого мы ищем, и Леонид Арнольдович Федун тоже знает", - сказал Газизов.

Летом и осенью состав "красно-белых" пополнили Остон Урунов, Виктор Мозес и Александр Кокорин.

"Спартак" успешно стартовал в сезоне РПЛ, будучи лидером чемпионата на протяжении нескольких туров, однако после двух подряд осечек команда опустилась на третье место в турнирной таблице.

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