Газизов прокомментировал трансферные планы "Спартака"
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов ушёл от прямого ответа на вопрос о планах клуба по усилению состава.
"Естественно, мы работаем над будущими трансферами. Это ведь процесс постоянный. Говорить о том, кто может уйти из "Спартака" или на какую позицию мы ищем игроков, значит, дать пищу для размышления тем, кто сейчас в составе. Мысли всякие у людей появятся - зачем это? Тренерский штаб знает, кого мы ищем, и Леонид Арнольдович Федун тоже знает", - сказал Газизов.
Летом и осенью состав "красно-белых" пополнили Остон Урунов, Виктор Мозес и Александр Кокорин.
"Спартак" успешно стартовал в сезоне РПЛ, будучи лидером чемпионата на протяжении нескольких туров, однако после двух подряд осечек команда опустилась на третье место в турнирной таблице.
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