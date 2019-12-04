Газизов прокомментировал травму Вадима Евсеева

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Газизов прокомментировал травму Вадима Евсеева

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался по поводу повреждения главного тренера Вадима Евсеева. Об этом сообщает "РБ-Спорт",

Напомним, специалист был травмирован на занятии команды.

"Сказались старые травмы, получил небольшой рецидив в колене. Сейчас он будет проходить лечение в условиях команды. Потом, когда все уйдут в отпуск, будет восстанавливаться индивидуально.

Все излечимо. Я думаю, что все будет хорошо", - сказал Газизов.

После 18 туров РПЛ "Уфа" занимает 8 место турнирной таблице.

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