Газизов прокомментировал возможное возвращение пива на стадионы

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Газизов прокомментировал возможное возвращение пива на стадионы

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что думает о возможном возвращении на стадионы пива, а также прокомментировал слова почетного президента РФС Вячеслава Колоскова, который сказал, что вернул бы и водку. Об этом сообщает Sport2.

"Положительно отношусь к пиву на стадионах. Это привлечет дополнительные инвестиции в футбол, придут пивные бренды. Когда я был на матчах ЧМ, не видел ни одного пьяного. Кто хотел выпить - выпил, остальные просто проходили мимо.

Колосков предложил и крепкий алкоголь вернуть? Он гуру, понимает, что раньше все было нормально. Но давайте вначале начнем хотя бы с пива", - сказал Газизов.

Напомним, что накануне российское правительство концептуально поддержало проект о продаже пива на стадионах.

Ожидается, что до конца календарного года закон будет рассмотрен Государственной Думой РФ.

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