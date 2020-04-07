Газизов: "Проведение матчей РПЛ без зрителей - это один из вариантов, их много"

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Газизов: "Проведение матчей РПЛ без зрителей - это один из вариантов, их много"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что на собрании клубов РПЛ обсуждался вариант с проведением матчей без зрителей.

"Проведение матчей без зрителей - это один из вариантов, их много. Очень много всего обсуждалось. Задача одна - доиграть чемпионат, а со зрителями или без зрителей - зависит от того, как будет развиваться ситуация.

Если нам позволят играть со зрителями, то это очень хорошо, но здоровье людей - самое важное. Если скажут играть без зрителей, то будем играть без зрителей. Люди по телевизору посмотрят", - цитирует Газизова ТАСС.

Напомним, розыгрыш РПЛ приостановлен до конца мая из-за пандемии коронавируса.

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