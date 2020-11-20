Газизов раскрыл финансовые детали перехода Мозеса в "Спартак"
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов рассказал, во сколько обошлась "красно-белым" аренда у "Челси" Виктора Мозеса.
"Аренда не бесплатная, она стоила 300 тысяч евро. Выкуп будет 5 миллионов. Но он не обязательный. Если Мозес сыграет определённое количество матчей, и если мы добьёмся определённого результата, у нас есть возможность его купить. Также есть возможность не покупать Мозеса. Но когда мы с Виктором разговаривали, его главным желанием было обрести клуб", - заявил Газизов.
В составе "Спартака" 29-летний Мозес забил 1 гол и сделал 1 ассист в 4 матчах.
Нигериец связан с "Челси" контрактом до июня 2022 года. Рыночная стоимость игрока - 6 миллионов евро.
Не пропустите: Газизов - о своем будущем в "Спартаке": "Чемодан всегда собран". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Провал России и Германии, громкие COVID-скандалы, заход Роналду на новый рекорд: главные итоги группового этапа Лиги Наций
-
Шесть английских клубов готовы подписать Серхио Рамоса
-
Головин не попал в заявку "Монако" на матч с ПСЖ
-
Кокорин отрицает, что "Спартак" платит ему 3 миллиона евро в год
-
Форвард "Лилля" опередил Мбаппе в борьбе за звание лучшего игрока Лиги 1 в октябре
-
Соболев рискует пропустить до двух месяцев из-за проблем с коленом
-
"Ньюкасл" подал в суд на АПЛ из-за срыва сделки по продаже клуба
-
"Милан" готовит предложение по защитнику "Фиорентины"
-
Газизов раскрыл финансовые детали перехода Мозеса в "Спартак"
-
Слуцкий оценил уровень РПЛ
-
Ахмед Муса может продолжить карьеру в Сербии
-
Лидер сезона Лиги Чемпионов по системе "гол+пас" заразился коронавирусом
-
ЦСКА назвал официальный диагноз Дивеева
-
Главные новости дня: 19 ноября
-
Музыкант Галлахер высказался о новом контракте Гвардиолы с "Манчестер Сити"
-
Гаджи Гаджиев оценил игру Заболотного в сборной России
-
Урунов признался, что не знает свою зарплату в "Спартаке"
-
Газизов - о своем будущем в "Спартаке": "Чемодан всегда собран"
-
"Саутгемптон" продлил контракт с Ромеу
-
Metaratings: Сафонов сдал отрицательный тест на коронавирус