Газизов раскрыл финансовые детали перехода Мозеса в "Спартак"

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов рассказал, во сколько обошлась "красно-белым" аренда у "Челси" Виктора Мозеса.

"Аренда не бесплатная, она стоила 300 тысяч евро. Выкуп будет 5 миллионов. Но он не обязательный. Если Мозес сыграет определённое количество матчей, и если мы добьёмся определённого результата, у нас есть возможность его купить. Также есть возможность не покупать Мозеса. Но когда мы с Виктором разговаривали, его главным желанием было обрести клуб", - заявил Газизов.

В составе "Спартака" 29-летний Мозес забил 1 гол и сделал 1 ассист в 4 матчах.

Нигериец связан с "Челси" контрактом до июня 2022 года. Рыночная стоимость игрока - 6 миллионов евро.

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