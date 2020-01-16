Газизов: "Расширение - за. Реформа Кубка - против"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался по поводу расширения РПЛ до 18 команд.

"Расширение лиги было одним из вопросов, которые обсуждались на заседании. Большинством голосов решили увеличить количество клубов, а с какого года - будет утверждать РФС.

Самое главное, что почти все коллеги поддержали и понимают, что нужно больше игр. Страна у нас большая, будем смотреть, с какого года расширять лигу.

Я был против реформирования кубка", - сказал Газизов.

Ранее стало известно, что большинство клубов РПЛ поддержало идею расширения чемпионата до 18 команд.

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