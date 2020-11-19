Газизов рассказал, как с его приходом изменилась трансферная политика "Спартака"

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов на ютуб-канале Нобеля Арустамяна прокомментировал одну из своих фраз ("я закрыл кормушку"), которую он сказал после прихода в московский клуб

"Наверное, от тех, кто хотел кушать много-много на "Спартаке". Это не секрет, что с 2012 года на "Спартаке" каждое трансферное окно много-много различных команд паразитировало. Сейчас этого нет. И это, конечно, всех напрягает, и напрягает очень серьезно. Я это вижу по тому, какое есть давление. Но мне кажется, что я на правильном пути, и все будет хорошо. Когда-то это надо закончить.

Моя задача в том, чтобы "Спартак" меньше тратил деньги на комиссионные, агентам и различным клубам. Нам нужно найти баланс между тем, насколько нужен футболист, как я его цена и тем, сколько хотят его посредники. Вот и все. Цена должна быть рыночная, она не должна быть выше определенного критерия. Если ты выходишь на рынок и все знают, что ты бездумно тратишь деньги, то тебя, естественно, трясут. И трясут по-черному", - сказал Газизов.

Напомним, в июле 2020 года Газизов стал гендиректором "красно-белых". Ранее он занимал аналогичную должность в "Уфе".

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