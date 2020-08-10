Газизов рассказал, когда Кокорин дебютирует за "Спартак"

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов сообщил, что нападающий команды Александр Кокорин сможет дебютировать за клуб в ближайшее время.

"Три дня назад у Кокорина появились определенные ощущения в икроножной мышце. Мы решили не рисковать здоровьем. Будет готов к следующему туру. Урунов занимается в общей группе, думаю, через неделю будет готов", — приводит слова Газизова "Матч ТВ".

Напомним, что 29-летний Кокорин перешел в "Спартак" в летнее трансферное окно из "Зенита" на правах свободного агента. Что касается 19-летнего Урунова, то его "красно-белые" купили у "Уфы" за 1,5 миллиона евро.

Не пропустите: Кокорин оценил судейство в матче "Спартак" - "Сочи". | http://soccernews.ru