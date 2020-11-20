Газизов рассказал о будущем Гулиева и Ташаева в "Спартаке"

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал положение в клубе полузащитников Аяза Гулиева и Александра Ташаева.

Напомним, что оба футболиста в текущем сезоне ни разу не сыграли за основную команду "красно-белых".

"Куда пропал Гулиев? Я его часто вижу, на тренировочном поле и в гостинице, где живу. Он работает со "Спартаком-2", возвращается после определённых ситуаций. Болел? Не буду вдаваться в подробности. Если футболист пропал - было что-то связанное с его здоровьем. Аяза не будет в "Спартаке" при Тедеско? Я слышал, что была какая-то неприятная ситуация, но в ней не участвовал. Надеюсь, всё будет хорошо. Гулиев - ценный актив, футболист хорошего уровня. Он выше классом, чем "Спартак-2", но для возвращения к прежним кондициям ему нужно через многое пройти.

Ташаев тоже набирает кондиции в "Спартаке-2", скоро будет выглядеть неплохо. Может, и в основе будет играть. Пробьются ли они в основу до зимы? "Спартак" должен развиваться, как и его игроки. Если они не играют, то должны уйти, как это было с Ломовицким и Рассказовым", - сказал Газизов.

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