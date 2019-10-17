Газизов рассказал о кадровой ситуации в "Уфе" перед матчем с ЦСКА

Теги уфашамиль газизовцска москва

Газизов рассказал о кадровой ситуации в "Уфе" перед матчем с ЦСКА

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, в каком состоянии находятся игроки команды перед матчем 13-го тура чемпионата России с ЦСКА. Об этом сообщает Sport24.

"Все игроки приехали из сборных в расположение команды без травм. Все футболисты готовятся к матчу с ЦСКА в общей группе", - сказал Газизов.

Встреча команд состоится 20 октября на стадионе "Нефтяник". Начало игры - в 14:00 (мск).

"Уфа" занимает 6 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 15 очков. ЦСКА с 25 баллами на 5 позиции.

Не пропустите: Тедеско назвал Джикию членом тренерского штаба "Спартака". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" готова перенести матч с "Реалом" на декабрь

"Барселона" готова перенести матч с "Реалом" на декабрь

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва Локомотив Москва 12 26
2 Ростов Ростов 12 26
3 Краснодар Краснодар 12 26
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 12 26
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 12 25
6 Уфа Уфа 12 15
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 12 14
8 Оренбург Оренбург 12 14
9 Урал Урал 12 14
10 Спартак Москва Спартак Москва 12 14
11 Крылья Советов Крылья Советов 12 14
12 Рубин Рубин 12 14
13 Сочи Сочи 12 12
14 Ахмат Ахмат 12 12
15 Динамо Москва Динамо Москва 12 10
16 Тамбов Тамбов 12 8
Полная таблица

топ-5 тегов