Газизов рассказал о кадровой ситуации в "Уфе" перед матчем с ЦСКА

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, в каком состоянии находятся игроки команды перед матчем 13-го тура чемпионата России с ЦСКА. Об этом сообщает Sport24.

"Все игроки приехали из сборных в расположение команды без травм. Все футболисты готовятся к матчу с ЦСКА в общей группе", - сказал Газизов.

Встреча команд состоится 20 октября на стадионе "Нефтяник". Начало игры - в 14:00 (мск).

"Уфа" занимает 6 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 15 очков. ЦСКА с 25 баллами на 5 позиции.

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