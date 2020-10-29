Газизов рассказал о переговорах с Тедеско о новом контракте

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Газизов рассказал о переговорах с Тедеско о новом контракте

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал, как идут переговоры с главным тренером команды Доменико Тедеско о продлении контракта.

"На одной из внутренних встреч около двух-трех недель назад Леонид Арнольдович Федун начал разговор с Тедеско о том, что он хотел бы предложить ему контракт. Мы ценим тренера, тренерский штаб. Доменико ответил: "Я ценю это все, но давайте зимой все обсудим, вернемся к этому вопросу зимой", - приводит слова Газизова "Чемпионат".

Нынешний контракт 35-летнего специалиста действует до лета 2021 года. Под руководством Тедеско "Спартак" после 12 туров занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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