Газизов рассказал о причинах ухода из "Спартака"

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Газизов рассказал о причинах ухода из "Спартака"

Бывший генеральный директор "красно-белых" Шамиль Газизов рассказал о причинах ухода из "Спартака".

"На какой-то момент мне показалось, есть разница в частностях. А разночтений в коллективе быть не должно. Лично для меня - футбол и игра изначальны. И когда появляются разночтения - надо расходиться."

Время в "Спартаке"  было действительно замечательным. Я старался сделать все, что мог. Хотелось бы, чтобы болельщики это оценили", -  сказал Газизов в беседе с корреспондентом Sport24.

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