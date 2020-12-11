Бывший генеральный директор "красно-белых" Шамиль Газизов рассказал о причинах ухода из "Спартака".

"На какой-то момент мне показалось, есть разница в частностях. А разночтений в коллективе быть не должно. Лично для меня - футбол и игра изначальны. И когда появляются разночтения - надо расходиться."

Время в "Спартаке" было действительно замечательным. Я старался сделать все, что мог. Хотелось бы, чтобы болельщики это оценили", - сказал Газизов в беседе с корреспондентом Sport24.