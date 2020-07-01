Газизов рассказал о случае заражения коронавирусом сотрудника "Уфы"

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Газизов рассказал о случае заражения коронавирусом сотрудника "Уфы"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, как сотрудник клуба заразился коронавирусом перед матчем 23-го тура РПЛ с "Тамбовом" 21 июня (2:1).

"У нас было все хорошо. В течение месяца сдавали анализы. Все, кто сдавал анализы, ни у кого положительных результатов не было. Перед игрой с "Тамбовом" мы сдали тесты. Один из анализов показывал сомнительный результат. Не положительный и не отрицательный. Они не могли сказать со стопроцентной уверенностью. Мы этого сотрудника сразу изолировали, определили контактную группу, изолировали этих людей. Потом у всех также взяли анализы, и у ребят, которые были изолированы, также взяли анализы и начали изучать.

Это так называемое ретестирование. Все были предупреждены - Роспотребнадзор, лига, "Тамбов". Другого пути нет. Анализ пришел поздно, но мы не стали откладывать в долгий ящик и ответили, что положительный анализ одного из сотрудников подтвержден. Сегодня у нас есть новый анализ этого же сотрудника, и он опять непонятный для всех. Все, кто проходил тестирование, были изолированы. За всеми ведется жесточайшее наблюдение. Ни у кого признаков", - сказал Газизов в эфире программы "Футбол России".

После 24-туров РПЛ "Уфа" занимает 8 место в турнирной таблице РПЛ. Сегодня, 1 июля, команда сыграет с "Рубином".

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