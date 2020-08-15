Газизов рассказал о состоянии здоровья Тедеско

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Газизов рассказал о состоянии здоровья Тедеско

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов подтвердил, то главный тренер команды Доменико Тедеско пропустил матч 2-го тура РПЛ против "Ахмата" из-за болезни.

"Тедеско с утра почувствовал себя не очень хорошо. И мы, учитывая ситуацию в стране и в мире, решили, что лучше не рисковать. В субботу команда в полном составе пройдёт тест на коронавирус. Если всё будет в порядке, дальше будем смотреть по самочувствию Доменико", - сказал Газизов.

Без Тедеско на тренерском мостике "Спартак" победил "Ахмат" со счётом 2:0 и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата.

Вместо немецкого наставника "красно-белыми" руководил его помощник Андреас Хинкель.

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