Газизов рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков "Спартака"

Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал, как чувствуют себя травмированные футболисты команды.

"У Жиго было мышечное повреждение небольшое. Думаю, в течении пяти-семи дней оно закончится. Он лечится, мы не стали форсировать события. Что касается Бакаева, то у него вчера все было нормально, а вечером плохо стало - ротавирус. Его изолировали от команды, он под капельницей, сейчас уже чувствует себя хорошо, такая зараза неприятная. Что касается Урунова - воспаление приводящей мышцы, но сегодня утром тоже уже занимался в лайтовом режиме", - цитирует Газизова "СЭ".

После 11 туров РПЛ "Спартак" занимает 2 место в турнирной таблице.

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