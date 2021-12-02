Газизов рассказал о своих отношениях с Федуном и Заремой
Фото инстаграм "Уфы"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поделился подробностями своих взаимоотношений с владельцем "Спартака" Леонидом Федуном и его гражданской женой Заремой Салиховой.
"Мой спор не со "Спартаком", а с людьми, которые меня обманули. Они обещали одно, а в итоге меня кинули. При чём тут "Спартак"? Это большая народная команда. Какие обиды? Нет, конечно. Руководитель хочет одно, а потом другое. Это его личное дело.
Зарема – молодая девушка, которая пытается научиться футболу. Она и её супруг – хозяева "Спартака". И то, что они делают с клубом, – их личное дело. Меня это не касается. Ответить Зареме? Да, меня оскорбляет девушка, но я воспитан в других традициях. И вопрос на этом исчерпан. После определённых событий я с ними не на связи. После того как они перестали выполнять наши договорённости, всё закончилось", - сказал Газизов в интервью "СЭ".
Напомним, что функционер работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года. В скором времени после ухода из московского клуба он вернулся в "Уфу".
Не пропустите: Соболев отреагировал на информацию, что он "сливает" Виторию. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Рангник хочет видеть в "Манчестер Юнайтед" трёх игроков "РБ Лейпциг"
-
Бенитес ответил на вопрос о возможном увольнении из "Эвертона"
-
Александр Глеб получит должность в "Торпедо-БелАЗ"
-
"Наполи" назвал сроки восстановления Кулибали
-
Кутепов ответил на критику со стороны Витории
-
ПСЖ едва не побил свой антирекорд по числу безголевых ударов в матче Лиги 1
-
Яя Туре стажируется в "Тоттенхэме"
-
Бензема повторил личный рекорд результативности в "Реале"
-
1
Зинченко отреагировал на победу "Манчестер Сити" над "Астон Виллой"
-
1
Газизов рассказал о своих отношениях с Федуном и Заремой
-
1
"Ливерпуль" побил два рекорда в дерби с "Эвертоном"
-
1
"Зенит" готов продать Азмуна "Лиону", но при одном условии
-
"Аталанта" близка к трансферу Бога
-
Каррик ярко высказался о прессинге Роналду
-
Стало известно, почему Роман Ерёменко не вернётся в РПЛ
-
Дортмундская "Боруссия" нацелилась на уругвайского форварда
-
Сборная России потроллила выпустившего новый альбом Оксимирона
-
Врачи "Челси" спасли жизнь болельщика во время матча с "Уотфордом"
-
Ибрагимович высказался о возможности начать тренерскую карьеру
-
Гвардиола побил рекорд Моуринью в АПЛ