Газизов рассказал о своих отношениях с Федуном и Заремой

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Газизов рассказал о своих отношениях с Федуном и Заремой

Фото инстаграм "Уфы"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поделился подробностями своих взаимоотношений с владельцем "Спартака" Леонидом Федуном и его гражданской женой Заремой Салиховой.

"Мой спор не со "Спартаком", а с людьми, которые меня обманули. Они обещали одно, а в итоге меня кинули. При чём тут "Спартак"? Это большая народная команда. Какие обиды? Нет, конечно. Руководитель хочет одно, а потом другое. Это его личное дело.

Зарема – молодая девушка, которая пытается научиться футболу. Она и её супруг – хозяева "Спартака". И то, что они делают с клубом, – их личное дело. Меня это не касается. Ответить Зареме? Да, меня оскорбляет девушка, но я воспитан в других традициях. И вопрос на этом исчерпан. После определённых событий я с ними не на связи. После того как они перестали выполнять наши договорённости, всё закончилось", - сказал Газизов в интервью "СЭ".

Напомним, что функционер работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года. В скором времени после ухода из московского клуба он вернулся в "Уфу".

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