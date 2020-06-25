Газизов рассказал о темах, обсуждаемых на общем собрании представителей команд РПЛ

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался по поводу тем, обсуждаемых представителями клубов РПЛ на общем собрании.

"На собрании обсуждали текущее положение. Представители некоторых клубов выдвинули свои предложения. Изменений в медицинский регламент внесено не было. Все остается как и было. Никаких кардинальных изменений не будет, пока Роспотребнадзор не пойдет на послабления.

Лично я вижу, что мы идем к тупику. Я против того, чтобы играть матчи РПЛ молодежными составами. Мы превращаемся в молодежное первенство таким образом. Были клубы, которые высказались за молодежные составы. Но я против того, чтобы играть детьми.

Что касается матча "Оренбург" - "Краснодар", то окончательного решения по этому матчу не приняли. Лично я не знаю, что в такой ситуации делать "Оренбургу", - цитирует Газизова Sport24.

Ранее сообщался, что в "Уфе" выявлен один случай заражения коронавирусом.

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