Газизов рассказал о том, что "Уфа" намерена сменить эмблему

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Газизов рассказал о том, что "Уфа" намерена сменить эмблему

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о том, что клуб планирует сменить эмблему. Об этом сообщает Sport24.

"Планируем не просто изменение эмблемы, а вообще цветов. Уйдем в фиолетовый, вот в эту тенденцию. О ребрендинге речи не идет, просто ищем свое. Кто будет заниматься этими изменениями? Клуб, самостоятельно", - сказал Газизов.

После 19 туров РПЛ "Уфа" занимает 7 место в турнирной таблице РПЛ.

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