Газизов рассказал о трансферной политике "Спартака"

Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов после матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3) высказался о трансферной политике клуба.

"Футбол не состоит из трансферов. Футбол состоит из других вещей. Естественно, нам бы хотелось что-то сделать. Но по телевизору покупать игроков абы как… Вы знаете, я не играю в FIFA. Я профессионал и профессионально отношусь к этому моменту. Еще раз повторюсь: больше переплат не будет, пока я здесь", - цитирует Газизова Sport24.

Ранее "Спартак" проиграл ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ со счетом 1:3. "Красно-белые" занимают 2 место в турнирной таблице.

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