Газизов рассказал о трансферных планах "Уфы"

"Уфа" в скором времени приобретет игрока из Европы. Об этом рассказал "Чемпионату" гендиректор клуба Шамиль Газизов.



"В последний день вряд ли стоит ждать от "Уфы" трансферных бомб. Те два игрока, которые должны были перейти в зарубежные клубы, не уйдут. Переговоры по ним закрыты.



Что касается позиции нападающего, то мы нашли подходящего футболиста, и у нас ещё есть время подписать его. Он из Европы, и я надеюсь, что трансфер всё-таки состоится", - сказал Газизов.

После 17 туров "Уфа" расположилась на 14 месте турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 16 баллов.

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