Газизов рассказал о трансферных планах "Уфы"

Теги уфатрансферы

Газизов рассказал о трансферных планах "Уфы"

"Уфа" в скором времени приобретет игрока из Европы. Об этом рассказал "Чемпионату" гендиректор клуба Шамиль Газизов.

"В последний день вряд ли стоит ждать от "Уфы" трансферных бомб. Те два игрока, которые должны были перейти в зарубежные клубы, не уйдут. Переговоры по ним закрыты. 

Что касается позиции нападающего, то мы нашли подходящего футболиста, и у нас ещё есть время подписать его. Он из Европы, и я надеюсь, что трансфер всё-таки состоится", - сказал Газизов.

После 17 туров "Уфа" расположилась на 14 месте турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 16 баллов.

Не пропустите: Барриос прокомментировал грядущий переход в "Зенит". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Рабьо приостановил переговоры с "Барселоной"

Рабьо приостановил переговоры с "Барселоной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов