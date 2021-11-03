Газизов рассказал о возможном влиянии арабских инвесторов на российский футбол

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поделился мнением об интересе арабских инвесторов в покупке российских клубов.

– Муссируются слухи о приобретении акций "Спартака" бизнесменами из ОАЭ. В прошлом году саудовцы могли купить "Уфу". Насколько серьезны намерения арабов?

– Истории со "Спартаком" и "Уфой" абсолютно разные, не стал бы их сравнивать. Вполне возможно, что интерес к "Спартаку" реален. В общем, история это не выдуманная, но какой интерес у арабов конкретно в "Спартаке", я не знаю.

Однако бизнесмены из арабских стран давно присматриваются к российским клубам. Так или иначе в скором времени кто-то из них зайдет на российский футбольный рынок.

– Зачем арабам российский футбольный рынок?

– Он скоро будет динамично развиваться. Какие основания? Я так вижу. По ряду причин. Что может дать "Спартаку" продажа арабам акций? Ничего. Не хочу обсуждать "Спартак".

– Как российским болельщикам относиться к интервенции арабов в наш футбол?

– А что здесь такого? Мы только "за", что инвестиции приходят. Можно лишь порадоваться, что российские клубы кому-то интересны, – сказал Газизов.

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