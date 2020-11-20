Газизов рассказал о задачах "Спартака" в этом сезоне

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов назвал задачи "красно-белых" на сезон 2020/21.

"Место в тройке без победы в кубке? "Спартак" должен бороться за титулы, а солому стелить не хочу. Если клуб будет бороться за трофей, но в итоге не возьмёт его? Если мы будем в Европе, нормально. Славу или неудачу заслуживают все вместе. А отвечать будет генеральный директор. Моя должность и возможности это предполагают. Нельзя сказать, что чего-то не будет, но идём вперёд мы все вместе", - сказал Газизов.

В РПЛ "Спартак" по итогам 14 туров занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на 3 очка.

В Кубке России команда преодолела групповой этап, а в 1/8 финала сыграет с "Динамо".

Не пропустите: Газизов рассказал о будущем Гулиева и Ташаева в "Спартаке". | http://soccernews.ru