Газизов рассказал о затратах "Уфы" на подготовку к возобновлению сезона РПЛ
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в интервью Нобелю Арустамяну рассказал о затратах клуба на подготовку к возобновлению нынешнего сезона.
Напомним, 21 июня клуб встретится в "Тамбовом" в рамках 23-го тура РПЛ.
"Математически, конечно, невыгодно. Мы сейчас больше тратим намного. Это связано вот сейчас с тем, что команда должна изолированно жить. То есть, до этого они по домам жили. Мы все время делаем тесты медицинские, мы серьезно к этому относимся. Очень-очень много мы тратим.
Тесты закупаем мы, не РФС. Каждый тест две тысячи стоит. Через 5-6 дней мы тесты делаем. Для всех, кто контактирует с командой, мы делаем тесты. Плюс тесты на антитела. Мы сделали их один раз, но будем делать их, наверное, через две недели.
Для нашего клуба это существенные деньги. Когда я почитал весь медицинский регламент, там опять непросто. Там абсолютно непросто. Там везде надо делать зоны, это будут дополнительные траты. Везде антисептики, ну это прилично", - рассказал Газизов.
Напомним, 17 марта стало известно, что чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавиурса. Возобновление сезона запланировано на 19 июня.
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