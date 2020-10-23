Газизов рассказал об адаптации Мозеса в "Спартаке"
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов дал комментарии по поводу пребывания в команде её новичка Виктора Мозеса.
"Мозес уже влился в коллектив. Тренировочный процесс у него идёт, он набирает форму, посмотрим, что будет в ближайшей игре. Москва ему нравится, большой город, всё хорошо", - сказал Газизов.
Напомним, что "Спартак" арендовал нигерийца у "Челси" до конца сезона. 29-летний футболист уже дебютировал за "красно-белых" в матче с "Химками".
Следующий соперник столичной команды - "Краснодар". Игра состоится в субботу, 24 октября, в 19:00 по московскому времени.
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